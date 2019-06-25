Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ

Новости Украины: Украинская делегация в ПАСЕ заблокировала автоматическое избрание вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы российского депутата Леонида Слуцкого.

Украинская делегация заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой заявилась на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования состоится в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника. Результаты будут объявлены в среду утром.

Как сообщалось, в ночь на вторник 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в Ассамблею.

Во вторник российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствуют на заседании. Сейчас начата процедура обжалования их полномочий. Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ приостановила работу в летней сессии.

Резолюция предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств. Резолюция также предусматривает введение для российской делегации исключительной процедуры, которая позволяет заявиться на летнюю сессию.

Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими с января 2015 года. Однако Россия спекулирует на этом вопросе и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное пророссийское лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.