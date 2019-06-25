Скачать
Вторник, 25.06.2019
Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте
Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ

Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинская делегация в ПАСЕ заблокировала автоматическое избрание вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы российского депутата Леонида Слуцкого.

Украинская делегация заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой заявилась на летнюю сессию ассамблеи.

Согласно процедуре, выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без голосования. В то же время, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

По инициативе украинской делегации, процедура тайного голосования состоится в отношении Слуцкого и начнется во второй половине дня вторника. Результаты будут объявлены в среду утром.

Как сообщалось, в ночь на вторник 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в Ассамблею.

Во вторник российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствуют на заседании. Сейчас начата процедура обжалования их полномочий. Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ приостановила работу в летней сессии.

Резолюция предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств. Резолюция также предусматривает введение для российской делегации исключительной процедуры, которая позволяет заявиться на летнюю сессию.

ПАСЕ приняла резолюцию, которая может вернуть Россию в Ассамблею

Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими с января 2015 года. Однако Россия спекулирует на этом вопросе и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное пророссийское лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Леонид Слуцкий, Вице-президент ПАСЕ, Украинская делегация, Избрание, Депутат Госдумы РФ, Заблокировала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Премьеры Франции и России обсудили Украину
05 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский разочарован решением ПАСЕ
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Это так мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном
Это так мило: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь