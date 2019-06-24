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Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"

Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В украинской делегации в ПАСЕ перечислили страны, выступающие за возвращение России в Ассамблею.

В украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы перечислили страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах Ассамблеи.

Как сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец в Facebook, сейчас проходит заседание регламентного комитета Ассамблеи.

"Четко видно, как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. "За" Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. "Против" России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - отметил Емец.

"Вот такие расклады на сейчас. Конечно, это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

Однако, по его словам, несмотря на сложность ситуации, "мы имеем несколько вариантов противодействия российскому реваншу".

"Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что печально смотреть на то, как Совет Европы сам уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы, которые должны быть важнее денег", - заявил Емец.

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

Россия в ПАСЕ: Украина требует отстранения президента Ассамблеии от ведения заседания

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

По мнению главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, летняя сессия может стать решающей в вопросе возвращения российской делегации.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подтвердила, что на летней сессии права делегации РФ могут быть восстановлены.

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ПАСЕ, Россия, Леонид Емец.
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