Россия в ПАСЕ: Украина требует отстранения президента Ассамблеии от ведения заседания

Новости Украины: Украинская делегация просит регламентный комитет ПАСЕ отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи за нарушение регламента.

Украинская делегация просит регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи Лилиан Мори-Паскье за нарушение ею регламента.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская делегация обратилась в регламентный комитет ПАСЕ с просьбой отстранить президента Ассамблеи от ведения заседания из-за грубых нарушений ею регламента и неуважения к депутатам. В Страсбурге мы действуем согласованно и одной командой", - отметила Геращенко.

В свою очередь, как сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, "в связи с напряжением в ПАСЕ перенесли празднование 70-летия Совета Европы на осень".

Он отметил, что президент ПАСЕ только что допустила грубое нарушение регламента: "Своевольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих). Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но ... отказалась исправлять неправомерные действия!" - заявил Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов. И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность", - добавил Арьев.

Как сообщалось ранее, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 июня могут принять резолюцию, которая не только откроет путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС.