Россия в ПАСЕ: Украина требует отстранения президента Ассамблеии от ведения заседания

Украинская делегация просит регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи Лилиан Мори-Паскье за нарушение ею регламента.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook.
"Украинская делегация обратилась в регламентный комитет ПАСЕ с просьбой отстранить президента Ассамблеи от ведения заседания из-за грубых нарушений ею регламента и неуважения к депутатам. В Страсбурге мы действуем согласованно и одной командой", - отметила Геращенко.
В свою очередь, как сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, "в связи с напряжением в ПАСЕ перенесли празднование 70-летия Совета Европы на осень".
Он отметил, что президент ПАСЕ только что допустила грубое нарушение регламента: "Своевольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих). Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но ... отказалась исправлять неправомерные действия!" - заявил Арьев.
"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов. И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность", - добавил Арьев.
Как сообщалось ранее, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 июня могут принять резолюцию, которая не только откроет путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС.