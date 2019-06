В ПАСЕ проголосовали против обсуждения доклада по MH17

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.

В твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.

"Запрос о проведении срочных дебатов по теме: "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы" был только что отклонен Ассамблеей", - говорится в сообщении ПАСЕ в твиттере.

The Assembly has just rejected a request for an urgent debate on "The obligation of all States to make sure that the people who downed flight MH17 on 17 July 2014 are brought to justice".

