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В ПАСЕ проголосовали против обсуждения доклада по MH17

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения доклада по MH17
14:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Члены ПАСЕ не поддержали проведение дебатов касательно неуплаты взносов РФ за членство в СЕ, а также за обсуждение расследования по факту крушения рейса МН17.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.

В твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.

"Запрос о проведении срочных дебатов по теме: "Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы" был только что отклонен Ассамблеей", - говорится в сообщении ПАСЕ в твиттере.

В нем также сообщается, что "ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов" по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.

Запросы поступили в ПАСЕ ранее в понедельник.

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Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

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ПАСЕ, РФ, Членство, Доклад МН17, Неуплата взносов.
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