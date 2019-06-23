Решение ПАСЕ может позволить депутатам РФ обойти санкции ЕС

Новости мира: В понедельник, 24 июня, на пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге могут принять резолюцию, которая позволит вернуть российскую делегацию.

На пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 24 июня могут принять резолюцию, которая не только откроет путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции ЕС. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - написал Зингерис.

Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

Зингерис добавил, что украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме. В Донецке и Луганске происходит незаконная "паспортизация", где российские паспорта выдаются жителям Восточной Украины по упрощенной процедуре.

"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС", - отметил депутат.

Как известно, регламентный комитет ПАСЕ недавно одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.