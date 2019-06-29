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Япония на G20 продвигает идеи цифровой экономики

Япония на G20 продвигает идеи цифровой экономики
08:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Премьер Японии предлагает обсудить правила цифровой экономики.

Синдзо Абэ призывает ведущие страны мира “ослабить ограничения в отношении информационного потока”.

Об этом сообщает NHK.

“На саммите G20 в Осаке премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил создать новые международные рамки для обсуждения правил цифровой экономики. Японское правительство называет такие рамки "осакским треком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Абэ впервые высказал эту идею на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году.

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Премьер Японии призвал лидеров других стран-членов G20 ослабить ограничения в отношении информационного потока. Он сказал: "Для максимизации огромного потенциала стремительно развивающегося процесса цифровизации крайне необходимы международные правила, которые не отставали бы от этой тенденции".

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Все по теме:

G20, Япония, Синдзо Абэ, Осака, Цифровая экономика.
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