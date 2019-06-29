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Глава МВФ: Глобальная экономика попала в полосу неудач

Глава МВФ: Глобальная экономика попала в полосу неудач
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Лагард предупредила лидеров G20 о "шатком" состоянии глобальной экономики.

Из-за ухудшения факторов мирового экономического роста, а также существования серьезных вызовов для дальнейшего прогресса, лидеры стран G20 должны объединить усилия, чтобы создать условия для стабильности и роста.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по результатам ее встреч с главами государств и правительств на саммите G20 в японском городе Осака.

"Глобальная экономика попала в полосу неудач, инвестиции ослабли, а торговля значительно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта оказались на самом низком уровне после глобального финансового кризиса. Несмотря на то, что МВФ ожидает дальнейшего экономического роста, риски для его пересмотра остаются серьезными", - заявила глава МВФ.

Главным среди этих рисков Лагард назвала торговлю.

Она подчеркнула, что приветствует возобновление торговых переговоров между США и Китаем, однако уже введенные тарифы "сдерживают глобальную экономику", а до сих пор нерешенные проблемы "создают большую неопределенность относительно будущего". В этой связи, по ее словам, приоритетом должно стать уменьшение препятствий для торговли, которыми являются среди прочего дополнительные тарифы. Кроме этого, нужно избавиться основных источников напряженности и деформаций в этой сфере.

Лагард также обратила внимание на другие ключевые сферы, требующие политических шагов для восстановления доверия и содействия росту. Это касается, прежде всего, центробанков стран "двадцатки", которые должны продолжить корректировки своей политики на основе текущих изменений, а фискальная политика должна балансировать поддержку роста и устойчивость долга. Глава МВФ также подчеркнула важность структурных реформ для поддержания производительности и занятости.

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Среди других важных аспектов Лагард также назвала необходимость корпоративного налогообложения, финансовой регуляторной реформы, преодоление коррупции и ответы на изменения климата.

"В то время, когда глобальная экономика находится на зыбкой стадии, правильной политикой и совместными усилиями мы можем преодолеть вызовы, с которыми сталкиваемся, и направить мир на путь более мощного, более устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

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МВФ, G20, Кристин Лагард.
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