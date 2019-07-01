Вице-премьер Кистион сообщил об успешном запуске рынка электроенергии в Украине

Новости Бизнеса: Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что 30 июня в Украине запустился рынок электроенергии.

Вице-премьер-министр Украины, руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион сообщил об успешном старте ключевой энергореформы.

Как сообщалось раньше, в Украине состоялись первые торги электроэнергией на новом сегменте оптового рынка.

“Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке „на сутки вперед“. Поздравляю команду ГП „Оператор рынка“, НЭК „Укрэнерго“, „Ощадбанк“, Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы”, - написал Кистион на своей странице в Facebook.

Вице-премьер подчеркнул, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

“Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной — в среднем 1,08 гривен за киловатт”, - написал он.

Как сообщалось ранее, на новом биржевом сегменте оптового рынка э/э в воскресенье состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки Киев.