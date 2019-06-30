Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
ПАСЕ и моряки: о возвращении России начали говорить еще в начале года
ПАСЕ и моряки: о возвращении России начали говорить еще в начале года
Верняев завоевал золото Европейских игр
Верняев завоевал золото Европейских игр
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20

Состоялись первые торги электроэнергией на новом сегменте оптового рынка

Состоялись первые торги электроэнергией на новом сегменте оптового рынка
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГП Гарантированный покупатель

Новости Бизнеса: На новом биржевом сегменте оптового рынка э/э состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки.

На новом сегменте оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" (РСВ) - в воскресенье состоялись первые торги э/э, на торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток.

Как сообщается на сайте госпредприятия "Оператор рынка", отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч, в торговой зоне "Бурштынский остров" реализовано 9,435 млн кВт-ч в среднем по 1776 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "price caps".

Правила предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Торги, Электроэнергия, Рынок электроэнергии, РСВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь