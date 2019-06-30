Состоялись первые торги электроэнергией на новом сегменте оптового рынка

Новости Бизнеса: На новом биржевом сегменте оптового рынка э/э состоялись первые торги по продаже э/э на следующие сутки.

На новом сегменте оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" (РСВ) - в воскресенье состоялись первые торги э/э, на торгах продавались объемы, необходимые для покрытия разницы между законтрактованными по двусторонним договорам объемами и прогнозными объемами потребления в течение следующих после дня торгов суток.

Как сообщается на сайте госпредприятия "Оператор рынка", отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч, в торговой зоне "Бурштынский остров" реализовано 9,435 млн кВт-ч в среднем по 1776 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. В период минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) предельная цена составила 959,12 грн за МВт-ч (без НДС), в период максимальной нагрузки (с 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без НДС).

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых "price caps".

Правила предполагают девятимесячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается э/э на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.