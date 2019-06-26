Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, законопроект от 26.06.2019 зарегистрировано под номером 10401.
Сейчас законопроект получено Верховной Радой и передано на рассмотрение руководству.
Напомним, администрация Президента Украины разработала законопроект, который отменяет применение формулы "Роттердам +" при расчете тарифа на электроэнергию.
Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции заявили о готовности приложить усилия и разработать решение Правительства, позволяющее установить справедливые тарифы на тепло.