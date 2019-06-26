Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Новости Бизнеса: 26 июня Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, законопроект от 26.06.2019 зарегистрировано под номером 10401.

Сейчас законопроект получено Верховной Радой и передано на рассмотрение руководству.

Напомним, администрация Президента Украины разработала законопроект, который отменяет применение формулы "Роттердам +" при расчете тарифа на электроэнергию.

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции заявили о готовности приложить усилия и разработать решение Правительства, позволяющее установить справедливые тарифы на тепло.