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Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии
19:04 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: 26 июня Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, законопроект от 26.06.2019 зарегистрировано под номером 10401.

Сейчас законопроект получено Верховной Радой и передано на рассмотрение руководству.

Напомним, администрация Президента Украины разработала законопроект, который отменяет применение формулы "Роттердам +" при расчете тарифа на электроэнергию.

Гройсман предостерегает новую власть от снижения тарифов

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции заявили о готовности приложить усилия и разработать решение Правительства, позволяющее установить справедливые тарифы на тепло.

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Все по теме:

Законопроект, Электроэнергия, Тарифы, Энергетический рынок, Владимир Зеленский, Снижение тарифов.
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