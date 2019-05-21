Гройсман предостерегает новую власть от снижения тарифов

Новости Бизнеса: Премьер Владимир Гройсман считает, что снижение тарифов грозит серьезным кризисом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попытка снижения тарифов на газ может обусловить серьезные последствия для Украины. Об он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что обязательства по ценам на газ взяты не его Кабинетом Министров, а правительством времен 2008 года, после чего договоры вновь переподписывались в последующие годы.

Кроме того, стало известно, что Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку в среду, 22 мая.