Гройсман требует от Зеленского внести кандидатуру нового премьер-министра

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал нового президента Украины Владимира Зеленского внести на рассмотрение новую кандидатуру премьер-министра.

Премьер-министр Владимир Гройсман, который в понедельник, 21 мая, заявил об отставке, призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Верховного Совета предложение относительно кандидатуры нового главы правительства.

Гройсман напомнил, что сегодня, 21 мая, Владимир Зеленский проведет встречу с главами политических фракций. Поэтому, у него будет возможность обсудить с ними данный вопрос.

Премьер-министр считает, что Владимир Зеленский, когда призвал чиновников написать заявление об отставке, уже тогда понимал, что такая ситуация может возникнуть и поэтому можно предположить, что у него был подготовлен план действий на такой случай.

Напомним, в понедельник, 20 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине. В своей речи он призвал чиновников написать заявления об отставке и объявил о намерении распустить парламент. До этого президент призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны.