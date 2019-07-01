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В Украине заработала новая схема налогообложения посылок из-за границы

В Украине заработала новая схема налогообложения посылок из-за границы
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С 1 июля в Украине заработала новая схема налогообложения посылок из-за границы

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, посылки из-за границы стоимостью от € 100 от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости).

Это предусмотрено законом № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс. В то же время, для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне € 150.

Чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс, установленный НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

Почтовые операторы и компании, предоставляющие услуги международной доставки посылок, уже начали уведомлять своих клиентов об изменениях в правилах таможенного оформления зарубежных посылок.

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Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2019 год приняла законопроект №9260, которым в числе прочего снизила порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей с нынешних € 150 до € 100. Датой вступления этого изменения в силу определили 1 июля 2019 года.

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Почта, Посылки, Налогообложение.
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