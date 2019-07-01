В Украине открыли два новых месторождения газа

Новости Бизнеса: Госкомпания Укргаздобыча открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях.

АО "Укргазвидобування" в июне открыло два новых месторождения - газоконденсатное в Полтавской и нефтяное - в Харьковской областях.

Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.

"Завершили жаркий июнь открытием двух новых месторождений! Газоконденсатное месторождение в Полтавской области, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 млн м куб. природного газа. Нефтяное месторождение в Харьковской области, по предварительным оценкам ресурсами нефти составляют 130 тыс. т" , - говорится в сообщении.

В УГВ отметили, что компания продолжает активные геологоразведочные работы на полученных участках. Впереди получение разрешительных документов и начало работ на 13 новых участках, которые компания приобрела во время трех раундов электронных аукционов.

Напомним, 18 июня состоялся третий нефтегазовый аукцион Госгеонедр через Prozorro. Лидером торгов стала АО "Укргазвидобування" (100% государственной НАК "Нафтогаз Украины"), которое выиграло семь из девяти лотов стоимостью около 90 млн грн. Еще двое торгов отменили из-за нехватки участников.