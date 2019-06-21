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Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению
12:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Нефть дешевеет после существенного взлета цен накануне.

Цены на нефть снижаются в пятницу, но Brent по-прежнему движется в сторону своего первого недельного максимума за последние пять недель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $64,45 за баррель, поднявшись на $2,63 (4,25%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,26 (0,46%) - до $56,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $3,1 (5,74%), максимальными темпами с декабря прошлого года - до $57,07 за баррель.

Президент США Дональд Трамп первоначально преуменьшил значение инцидента со сбитым в начале этой недели американским военным беспилотником. Однако в пятницу появились сообщения о том, что Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но решил с ним повременить, что вызвало беспокойство по поводу перебоев в нефтяных поставках после атак на танкеры на прошлой неделе.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обвинили в нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность.

Ситуация в отношении спроса также улучшилась, и ожидается, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки на следующем заседании.

СМИ: Трамп приказал нанести военный удар по Ирану, но затем передумал

Еще одним макроэкономическим фактором, поддерживающим цены, является план Пекина и Вашингтона возобновить переговоры с целью урегулирования торговой войны, которая негативно сказалась на перспективах экономического роста.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,62 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 64,52 доллара за баррель, что на 7 центов выше уровня закрытия торгов ($64,45).

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, ICE Futures, Nymex.
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