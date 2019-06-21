СМИ: Трамп приказал нанести военный удар по Ирану, но затем передумал

Новости мира: Трамп одобрил удар по Ирану после уничтожения беспилотника, однако передумал.

Президент США Дональд Трамп сначала одобрил нанесения военного удара по Ирану, после того как Тегеран сбил американский беспилотник над Ормузским проливом, однако потом передумал.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп приказал нанести военный удар по Ирану поздно в четверг (после сбивания беспилотника США - ред.), однако передумал после того, как план действий уже готовился", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, сейчас до сих пор непонятно, почему Трамп изменил свое мнение, однако известно, что за удар выступали Госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон.

Как отметили источники в администрации Трампа, в случае удара ситуация в регионе могла бы очень быстро "взорваться", и были опасения, что такое решение может привести к гибели сотни гражданских.

Как сообщалось ранее, американский военный беспилотник MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух" в международном авиапространстве над Ормузским проливом. Сначала об этом заявили иранские военные Корпуса стражей исламской революции, а вскоре информацию подтвердил Министерство обороны США.

Позже президент США Дональд Трамп назвал "очень большой ошибкой" решение Ирана сбить американский беспилотный самолет и созвал лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе в Белый дом.