В США установили запрет для полетов американских самолетов над водами Ирана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над Оманским и Персидским заливами, которые контролируются Ираном.
Об этом сообщается на странице FAA в Twitter.
Уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов. Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.
В управлении отметили, что запрет связан с "усилившейся военной активностью и политической напряженностью", в частности, со сбитым Ираном американским беспилотником. В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска.