В США установили запрет для полетов американских самолетов над водами Ирана

Новости мира: США запретили своим самолетам летать над водами Ирана.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над Оманским и Персидским заливами, которые контролируются Ираном.

Об этом сообщается на странице FAA в Twitter.

Уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов. Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.

В управлении отметили, что запрет связан с "усилившейся военной активностью и политической напряженностью", в частности, со сбитым Ираном американским беспилотником. В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска.