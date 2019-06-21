Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана

Новости мира: Президент США созывает лидеров Республиканской и Демократической партий в связи с эскалацией со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп назвал "очень большой ошибкой" решение Ирана сбить американский беспилотный самолет и созвал лидеров Республиканской и Демократической партий в Конгрессе в Белый дом.

Такую реакцию президент США выразил в четверг, сообщает Укринформ.

"Иран сделал очень большую ошибку!"- написал американский лидер в официальном Тwitter-странице, комментируя сообщения о сбитом американском беспилотнике над Ормузским заливом.

Через несколько часов после этого стало известно, что администрация Трампа пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения развития событий в Иране.

"Приглашение лидеров от обеих партий происходит на фоне эскалации напряженности вследствие того, что Иран сбил американский военно-морской разведывательный дрон в районе Ормузского пролива", - отметило американское центральное издание The Washington Post.

Напоминаем, американский военный беспилотник MQ-4C Triton был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух" в международном авиапространстве над Ормузским проливом. Сначала об этом заявили иранские военные Корпуса стражей исламской революции, позже информацию подтвердило Министерство обороны США.