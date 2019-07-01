Представитель Зеленского призывает снизить цены на дизельное топливо

Новости Бизнеса: У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус попросил участников рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры на дизтопливо.

Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

"Ни в коем случае нет желания осуществлять ручное регулирование цен. Но государство должно мониторить рынки, чтобы не происходило сбоев конкуренции (market failure)", - написал Герус.

По его данным, дизельными автомобилями пользуются 2,5 миллиона украинцев и представители бизнеса.

Герус сообщил, что в течение последнего месяца на рынке "дизеля" наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние 2 месяца такое снижение составило 18% или почти 5 грн/литр.

Представитель Зеленского добавил, что сейчас розничная маржа составляет 7,5 грн/литр, хотя ранее составляла 5 грн.