Зеленский назначил заместителем главы СБУ Нескоромного

Новости Украины: Президент Украины назначил нового замглавы СБУ и начальников в двух областях.

Президент Украины Владимир Зеленский своем указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности Украины.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 473/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

По данным из открытых источников, Нескоромный до февраля 2017 года работал на должности замначальника главного управления "К" СБУ.

Помимо этого своими указами №474/2019 и №475/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником Управления СБУ во Львовской области, и Ивана Рудницкого начальником Управления СБУ в Закарпатской области.

Напомним, Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля.

Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в самом большом городе Канады, столице провинции Онтарио – Торонто.

Во время визита Президент Украины проведет встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.