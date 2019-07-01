Зеленский отбыл в Канаду с официальным визитом

Новости Украины: Владимир Зеленский осуществит официальный визит в Канаду с 1 по 3 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля.

Об этом сообщает прес-служба Офиса президента.

Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в самом большом городе Канады, столице провинции Онтарио – Торонто.

Во время визита Президент Украины проведет встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Владимир Зеленский планирует встретится с украинской общиной Канады.

Напомним, это первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду.