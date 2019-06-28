МИД Канады обеспокоено решением ПАСЕ по России

Новости мира: Канада призывает продолжать возлагать на РФ ответственность за нарушение международного права и территориальной целостности Украины.

В Министерстве иностранных дел Канады в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть делегацию Российской Федерации в Ассамблею призывают международное сообщество не снимать с России ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает МИД Канады в микроблоге Twitter.

"Канада обеспокоена решением Парламентской ассамблеи Совета Европы безусловно восстановить право голоса для России. Мы должны продолжать возлагать на Россию ответственность за ее нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 - воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.