Скачать
Пятница, 28.06.2019
Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
В "Европейской солидарности" указали на "политическую окраску" обысков в МОУ
В "ЕС" указали на "политическую окраску" обысков в МОУ
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Кайли Миноуг снова выиграла суд у Кайли Дженнер
Кайли Миноуг снова выиграла суд у Кайли Дженнер

В УККА отреагировали на решение ПАСЕ по России

В УККА отреагировали на решение ПАСЕ по России
21:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: УККА сделал заявление касаемо решения ПА Совета Европы по России.

Украинский Конгрессовый комитет Америки (УККА), наибольшее представительство украинской громады в США, осудил решение ПАСЕ вернуть Россию в Ассамблею и заявил, что такие шаги ставят под сомнение будущее существование Совета Европы.

Об этом говорится в официальном заявлении УККА.

"В результате беспрецедентного давления и финансового шантажа Российской Федерации Парламентская ассамблея Совета Европы безоговорочно уступила свою правомерность, восстановив право голоса Российской Федерации, игнорируя собственные выводы о том, что Россия неоднократно нарушала Устав Совета Европы и обязательства России перед Советом", - подчеркивается в заявлении 

В этой связи напоминается, что после российского вторжения РФ в Украину в 2014 году ПАСЕ лишила РФ права голоса и приняла резолюции, осуждающие действия России:

  • за нарушение прав меньшинств в Крыму, в частности крымских татар и украинцев;
  • за ограничение доступа в Крым международным организациям, включая органы по правам человека Совета Европы;
  • за прекращение работы крымскотатарского телеканала ATR, угрозы крымскотатарским организациям, запрет деятельности крымскотатарского Меджлиса запрет вернуться в Крым членам парламента Украины Джемилеву и Рефату Чубарову.

С 2015 года ПАСЕ принял многочисленные резолюции, которые требовали от РФ вывести все российские войска, освободить всех заложников, военнопленных и незаконно удержанных лиц, а также немедленно отменить незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, напоминается об отказе России выполнять решения Трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов; об объявлении официальных обвинений, касающихся поражения российской системой ППР гражданского рейса MH-17; о применении химического оружия в Солсбери; а также об активном стремлении Кремля дестабилизировать демократию по всей Европе.

"УККА осуждает решение Совета Европы восстановить полномочия России в ПАСЕ и выступает вместе с народами Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии относительно их решительного демарша в ПАСЕ. Позиция несогласия этих делегаций, продемонстрированная европейскому континенту, ставит под сомнение будущее Совета Европы , который, по их мнению, "теряет доверие людей, которых он защищает", - отметили в Комитете.

Сегодня граждане Крыма и районы на востоке Украины "живут под постоянной угрозой террора" со стороны российских оккупантов, а более 100 украинцев до сих пор находятся в российских тюрьмах. В УККА подчеркнули, что благодаря международному давлению, санкциям США и ЕС на Россию будет продолжаться давление для принуждения ее прекратить нарушение международного права и вывести все свои силы с международно признанной территории Украины.

Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, разрешающую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее впервые после 2015 года. Резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать какую-либо делегацию права голоса, даже если полномочия членов делегации обжалуются или будут пересматриваться. Они также не могут быть лишены права на выступление и права на представительство в Ассамблее и в ее структурах.

Украинская делегация в знак протеста прекратила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, УККА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
05 На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Зеленский празднует День Конституции в кафе
Зеленский празднует День Конституции в кафе
Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ
Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Южную Африку: подробности
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Южную Африку: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь