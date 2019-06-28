В УККА отреагировали на решение ПАСЕ по России

Новости Украины: УККА сделал заявление касаемо решения ПА Совета Европы по России.

Украинский Конгрессовый комитет Америки (УККА), наибольшее представительство украинской громады в США, осудил решение ПАСЕ вернуть Россию в Ассамблею и заявил, что такие шаги ставят под сомнение будущее существование Совета Европы.

Об этом говорится в официальном заявлении УККА.

"В результате беспрецедентного давления и финансового шантажа Российской Федерации Парламентская ассамблея Совета Европы безоговорочно уступила свою правомерность, восстановив право голоса Российской Федерации, игнорируя собственные выводы о том, что Россия неоднократно нарушала Устав Совета Европы и обязательства России перед Советом", - подчеркивается в заявлении

В этой связи напоминается, что после российского вторжения РФ в Украину в 2014 году ПАСЕ лишила РФ права голоса и приняла резолюции, осуждающие действия России:

за нарушение прав меньшинств в Крыму, в частности крымских татар и украинцев;

за ограничение доступа в Крым международным организациям, включая органы по правам человека Совета Европы;

за прекращение работы крымскотатарского телеканала ATR, угрозы крымскотатарским организациям, запрет деятельности крымскотатарского Меджлиса запрет вернуться в Крым членам парламента Украины Джемилеву и Рефату Чубарову.

С 2015 года ПАСЕ принял многочисленные резолюции, которые требовали от РФ вывести все российские войска, освободить всех заложников, военнопленных и незаконно удержанных лиц, а также немедленно отменить незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, напоминается об отказе России выполнять решения Трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов; об объявлении официальных обвинений, касающихся поражения российской системой ППР гражданского рейса MH-17; о применении химического оружия в Солсбери; а также об активном стремлении Кремля дестабилизировать демократию по всей Европе.

"УККА осуждает решение Совета Европы восстановить полномочия России в ПАСЕ и выступает вместе с народами Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии относительно их решительного демарша в ПАСЕ. Позиция несогласия этих делегаций, продемонстрированная европейскому континенту, ставит под сомнение будущее Совета Европы , который, по их мнению, "теряет доверие людей, которых он защищает", - отметили в Комитете.

Сегодня граждане Крыма и районы на востоке Украины "живут под постоянной угрозой террора" со стороны российских оккупантов, а более 100 украинцев до сих пор находятся в российских тюрьмах. В УККА подчеркнули, что благодаря международному давлению, санкциям США и ЕС на Россию будет продолжаться давление для принуждения ее прекратить нарушение международного права и вывести все свои силы с международно признанной территории Украины.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, разрешающую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее впервые после 2015 года. Резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать какую-либо делегацию права голоса, даже если полномочия членов делегации обжалуются или будут пересматриваться. Они также не могут быть лишены права на выступление и права на представительство в Ассамблее и в ее структурах.

Украинская делегация в знак протеста прекратила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.