Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возможный выход Украины из ПАСЕ.

Украинская делегация не должна полностью прекращать свою деятельность в рамках учреждений Совета Европы, но должна обдумать, каким образом выстраивать свое там присутствие. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью на одном из телеканалов, передает УНН.

"Делегация сказала так: делегация устроила демарш. И хорошо, их поддержали еще несколько национальных делегаций. Делегация сказала, что на данный момент на этой летней сессии она прекращает свою работу и действие в Парламентской ассамблее Совета Европы, возвращается домой для консультаций, для обсуждения", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что самостоятельно делегация не может принять решение о выходе страны из Совета Европы, ведь нет таких полномочий.

"Конечно, мы понимаем, любую площадку нужно использовать для того, чтобы дальше свою правду, реальные объективные факты предоставлять, чтобы противостоять тем фейкам, той пропаганде, которую доносит РФ там, у своих представителей. И это обсуждение должно состояться, но, конечно, я тоже считаю, что нам надо оставаться и на этой площадке, но подумать о том, каким образом выстраивать свое там присутствие, как именно должна действовать, какие для себя поставить задачи. Это нужно обсуждать уже в новом составе парламента", - добавила вице-премьер.