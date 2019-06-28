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Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ

Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ
15:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возможный выход Украины из ПАСЕ.

Украинская делегация не должна полностью прекращать свою деятельность в рамках учреждений Совета Европы, но должна обдумать, каким образом выстраивать свое там присутствие. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью на одном из телеканалов, передает УНН.

"Делегация сказала так: делегация устроила демарш. И хорошо, их поддержали еще несколько национальных делегаций. Делегация сказала, что на данный момент на этой летней сессии она прекращает свою работу и действие в Парламентской ассамблее Совета Европы, возвращается домой для консультаций, для обсуждения", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что самостоятельно делегация не может принять решение о выходе страны из Совета Европы, ведь нет таких полномочий.

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"Конечно, мы понимаем, любую площадку нужно использовать для того, чтобы дальше свою правду, реальные объективные факты предоставлять, чтобы противостоять тем фейкам, той пропаганде, которую доносит РФ там, у своих представителей. И это обсуждение должно состояться, но, конечно, я тоже считаю, что нам надо оставаться и на этой площадке, но подумать о том, каким образом выстраивать свое там присутствие, как именно должна действовать, какие для себя поставить задачи. Это нужно обсуждать уже в новом составе парламента", - добавила вице-премьер.

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ПАСЕ, Россия, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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