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Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"

Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"
14:08 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Интервью российского президента Владимира Путина вызвало критику у вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала интервью британского издания Financial Times с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожное интервью Financial Times с Путиным обо "всем", но никаких упоминаний о продолжающейся агрессии против Украины, Крыме, MH17, политзаключенных и военнопленных. Или это новое "нормально" - забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором?", - заявила она в своем Twitter.

 

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин положительно оценил рост националистических и популистских движений в Европе и Америке, заявив, что идея либерализма себя исчерпала.

В частности, российский президент заявил, что "либеральная идея изжила себя", так как общественность во многих странах теперь настроена против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Председателья Еврокомисиии Дональд Туск, находясь в Осаке на саммите G20, прокомментировал интервью президента России Владимира Путина об "устаревшем либерализме".

"Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными", - сказал Туск.

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РФ, Владимир Путин, Вице-премьер, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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