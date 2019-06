Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала интервью британского издания Financial Times с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожное интервью Financial Times с Путиным обо "всем", но никаких упоминаний о продолжающейся агрессии против Украины, Крыме, MH17, политзаключенных и военнопленных. Или это новое "нормально" - забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором?", - заявила она в своем Twitter.

Very disturbing interview of @ftworldnews with #Putin about "everything", but no mentions of continued agression against #Ukraine, #Crimea, #MH17, polit prisoners & POWs. Is it a new "normal" - 2 forget about uncomfortable truth in order to have a pleasent chat with the dictator?

— Ivanna Klympush (@IKlympush) 28 июня 2019 г.