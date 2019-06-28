Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"

Новости Украины: Интервью российского президента Владимира Путина вызвало критику у вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала интервью британского издания Financial Times с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожное интервью Financial Times с Путиным обо "всем", но никаких упоминаний о продолжающейся агрессии против Украины, Крыме, MH17, политзаключенных и военнопленных. Или это новое "нормально" - забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором?", - заявила она в своем Twitter.

Very disturbing interview of @ftworldnews with #Putin about "everything", but no mentions of continued agression against #Ukraine, #Crimea, #MH17, polit prisoners & POWs. Is it a new "normal" - 2 forget about uncomfortable truth in order to have a pleasent chat with the dictator? — Ivanna Klympush (@IKlympush) 28 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин положительно оценил рост националистических и популистских движений в Европе и Америке, заявив, что идея либерализма себя исчерпала.

В частности, российский президент заявил, что "либеральная идея изжила себя", так как общественность во многих странах теперь настроена против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Председателья Еврокомисиии Дональд Туск, находясь в Осаке на саммите G20, прокомментировал интервью президента России Владимира Путина об "устаревшем либерализме".

"Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными", - сказал Туск.