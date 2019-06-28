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"Устаревшим является авторитаризм": Туск жестко ответил на критику Путина

"Устаревшим является авторитаризм": Туск жестко ответил на критику Путина
11:51 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Осаке начался саммит "Большой двадцатки", в котором принимают участие лидеры и представители ряда стран.

Председателья Еврокомисиии Дональд Туск, находясь в Осаке на саммите G20, прокомментировал интервью президента России Владимира Путина об "устаревшем либерализме".

"Я должен сказать, что я категорически не согласен с главным аргументом, что либерализм является устаревшим", - сказал президент Европейского совета.

"Тот, кто утверждает, что либеральная демократия является устаревшей, также утверждает, что свободы устаревшие, верховенство права устаревшее и права человека устаревшие", - добавил он.

Это является "важнейшими и самыми трепетными ценностями" для европейцев, сказал Туск.

"Я считаю, что действительно устаревшими является авторитаризм, культ личности, господство олигархов, даже если иногда они кажутся эффективными", - сказал Туск.

Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью положительно оценил рост националистических и популистских движений в Европе и Америке, заявив, что идея либерализма себя исчерпала.

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ЕС, G20, Россия, Владимир Путин, Дональд Туск.
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