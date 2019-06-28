Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров

Новости мира: Лидеры "Большой двадцатки" начали обсуждение ключевых мировых вопросов на саммите в Осаке.

В японской Осаке стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки", первую встречу в его рамках проводят президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Дональда Трампа.

Ожидается, что лидеры США и Японии обсудят, в частности, торговлю и поставки вооружения.

"Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность и поставки большого количества вооружения", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он положительно оценил растущие инвестиции японских автомобильных компаний в американскую экономику. Абэ, в свою очередь, отметил, что такие частые визиты Трампа в Японию свидетельствуют об их крепком союзе.

В японском городе Осака впервые после завершения “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.