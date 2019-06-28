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Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров

Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров
09:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Лидеры "Большой двадцатки" начали обсуждение ключевых мировых вопросов на саммите в Осаке.

В японской Осаке стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки", первую встречу в его рамках проводят президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Дональда Трампа.

Ожидается, что лидеры США и Японии обсудят, в частности, торговлю и поставки вооружения.

"Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность и поставки большого количества вооружения", - подчеркнул Трамп.

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Кроме того, он положительно оценил растущие инвестиции японских автомобильных компаний в американскую экономику. Абэ, в свою очередь, отметил, что такие частые визиты Трампа в Японию свидетельствуют об их крепком союзе.

В японском городе Осака впервые после завершения “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Об этом сообщает российская служба “Голоса Америки”.

“Краткая беседа “на ногах” открыла переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита “Большой двадцатки” в японском городе Осака. Оба лидера кратко пообщались перед церемонией фотографирования на саммите G20, но не обсуждали никаких существенных вопросов”, - говорится в сообщении.

На церемонию фотографирования оба президентам зашли вместе.

Позднее у них началась двусторонняя встреча, которая, как ожидается, продлится один час. В частности, планируется обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

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Все по теме:

США, G20, Япония, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, Осака, Большая двадцатка.
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