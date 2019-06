Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров

Об этом сообщает российская служба “Голоса Америки”.

“Краткая беседа “на ногах” открыла переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита “Большой двадцатки” в японском городе Осака. Оба лидера кратко пообщались перед церемонией фотографирования на саммите G20, но не обсуждали никаких существенных вопросов”, - говорится в сообщении.

