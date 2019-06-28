Осака принимает саммит G20: состоялись первые встречи лидеров

В японской Осаке стартовал саммит лидеров стран "Большой двадцатки", первую встречу в его рамках проводят президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter Дональда Трампа.
Ожидается, что лидеры США и Японии обсудят, в частности, торговлю и поставки вооружения.
"Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность и поставки большого количества вооружения", - подчеркнул Трамп.
Кроме того, он положительно оценил растущие инвестиции японских автомобильных компаний в американскую экономику. Абэ, в свою очередь, отметил, что такие частые визиты Трампа в Японию свидетельствуют об их крепком союзе.
В японском городе Осака впервые после завершения “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Об этом сообщает российская служба “Голоса Америки”.
“Краткая беседа “на ногах” открыла переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита “Большой двадцатки” в японском городе Осака. Оба лидера кратко пообщались перед церемонией фотографирования на саммите G20, но не обсуждали никаких существенных вопросов”, - говорится в сообщении.
A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU
— The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.
Позднее у них началась двусторонняя встреча, которая, как ожидается, продлится один час. В частности, планируется обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.