Пора бросать курить: с 1 июля в Украине вырос акциз на сигареты

Новости Бизнеса: В Украине снова подорожают сигареты — акциз вырос на 9%.

С 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия в Украине выросли на 9%.

Об этом говорится в Налоговом кодексе.

В частности, минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий по состоянию на 1 января 2019 года для сигарет без фильтра и с фильтром за 1000 штук составляло 927,84 грн, а с 1 июля уже составляет 1011,35 грн.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают повышение акциза на табачные изделия на 9% с 1 июля 2019 года.