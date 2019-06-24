"Антитабачный" законопроект Минздрава: что хотят запретить

Новости Украины: Минздрав предложил сократить содержание никотина в сигаретах, урегулировать оборот электронных сигарет.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по защите здоровья населения от вредного воздействия табака)".

Согласно тексту законопроекта, запрещается производство (кроме для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, в которых показатели содержания никотина, смолы оксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

Кроме того запрещаются табачные изделия, содержащие: витамины или другие добавки, создающие впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к снижению риска для здоровья; кофеин или таурин и другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью и/или жизненной силой; добавки со свойством делать выбросы цветными; добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина; добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме; а также сигареты и табак для самокруток, содержащие вкусо-ароматические добавки в любых компонентах или имеющие любые технические характеристики, позволяющие менять запах или вкус соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма.

Законопроектом также планируется урегулировать оборот электронных сигарет, в частности, обязать производителей и импортеров электронных сигарет и заправочных контейнеров информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины. Уведомление должно быть подано в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот.

Нарушение требований этого закона повлечет штраф в размере от 5 тыс. грн до 50 тыс. грн.