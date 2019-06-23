Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ

В Чехии медстраховка предусмотрит расходы на марихуану

В Чехии медстраховка предусмотрит расходы на марихуану
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Чехии одобрили законопроект, в котором медицинский каннабис будет оплачиваться за счет страховки.

Нижняя палата чешского парламента одобрила правительственный законопроект, по которому медицинский каннабис будет на 90% оплачиваться за счет страховки.

Об этом сообщает 420on.cz

“Речь идет о случаях, когда препараты на основе марихуаны выписал лечащий врач”, - уточняется в сообщении.

Как отмечается, законопроект предполагает, что пациенту будет компенсировано до 30 граммов лечебной конопли ежемесячно из фонда всеобщего медицинского страхования.

Инициативу представителя Чешской пиратской партии повысить этот лимит до 180 граммов парламентарии отклонили. Теперь одобрить документ предстоит верхней палате - Сенату, после чего он поступит на подпись президенту.

Опрос: 58% украинцев поддерживают идею легализации медицинской марихуаны

Издание указывает, что число жителей Чехии, которые принимают препараты на основе каннабиса в медицинских целях, растет. В мае врачи выписали 477 пациентам 4,8 килограмма марихуаны. В основном речь идет о средствах против хронических болей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законопроект, Чехия, Марихуана, Врач, Страховка, Каннабис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
03 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
04 ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
05 Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
В Нидерландах пчелы &quot;облепили&quot; двери автомобиля
В Нидерландах пчелы "облепили" двери автомобиля
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь