В Чехии медстраховка предусмотрит расходы на марихуану

Новости мира: В Чехии одобрили законопроект, в котором медицинский каннабис будет оплачиваться за счет страховки.

Нижняя палата чешского парламента одобрила правительственный законопроект, по которому медицинский каннабис будет на 90% оплачиваться за счет страховки.

Об этом сообщает 420on.cz

“Речь идет о случаях, когда препараты на основе марихуаны выписал лечащий врач”, - уточняется в сообщении.

Как отмечается, законопроект предполагает, что пациенту будет компенсировано до 30 граммов лечебной конопли ежемесячно из фонда всеобщего медицинского страхования.

Инициативу представителя Чешской пиратской партии повысить этот лимит до 180 граммов парламентарии отклонили. Теперь одобрить документ предстоит верхней палате - Сенату, после чего он поступит на подпись президенту.

Издание указывает, что число жителей Чехии, которые принимают препараты на основе каннабиса в медицинских целях, растет. В мае врачи выписали 477 пациентам 4,8 килограмма марихуаны. В основном речь идет о средствах против хронических болей.