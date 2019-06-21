Опрос: 58% украинцев поддерживают идею легализации медицинской марихуаны

Новости Украины: Больше половины украинцев поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны.

58% опрошенных украинцев полностью или в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Социологической группой "Рейтинг".

"30% полностью и 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем, и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль. 33% - противоположного мнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, более молодых и более состоятельных опрошенных.

Также 63% отметили, что одобряют закон о трансплантации, который позволяет гражданам добровольно решать вопрос о передаче своих органов после своей смерти для пересадки другим гражданам, которые в них нуждаются. 28% - не одобряют. Относительно высокий уровень абсолютной поддержки этой инициативы среди жителей Киева, более молодых и более состоятельных опрошенных.

Кроме того, 74% опрошенных считают Министерство здравоохранения важным для себя и своих семей (в октябре 2018 - 56%), 19% опрошенных высказали противоположное мнение. О важности профильного министерства относительно чаще высказывались жители западных и южных регионов.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 21-29 мая среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2200 респондентов: 1200 респондентов национальная выборка и по 500 респондентов в областях Галичины (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская) и в г. Киеве. Опрос проведен методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: для национальной выборки не более 2,8%.

Как сообщалось ранее, 20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.