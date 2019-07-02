Страны ОПЕК согласовали решение по сокращению объемов добычи нефти

Новости Бизнеса: Страны ОПЕК продлили сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до 31 марта 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Основой консенсуса стала позиция России, которая членом организации не является, но, будучи участником договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, выступила за пролонгацию квот.

Сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, работавшая с начала 2019 года, истекла 30 июня. Обсуждение ее будущего началось еще в марте, но консенсуса не удавалось достичь, так как Россия сохраняла молчание относительно возможности продления. Мнение РФ стало известно только за день до встречи.

Заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке 29 июня. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях "двадцатки" он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот).

Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц.

Напомним, цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее.

"Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее из менее динамичного, чем ожидалось, рост мировой экономики и увеличение нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США", - отметили в ООН , ссылаясь на данные Всемирного банка.

Согласно прогнозу Организации, средняя цена на сырую нефть, по прогнозам, составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.