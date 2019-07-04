В ЕС запланировали газовые переговоры с Украиной и РФ

Новости Бизнеса: Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС состоятся в сентябре.

Переговоры Украины, России и Евросоюза по новому соглашению о транзите российского газа состоятся в сентябре.

Об этом в четверг в Страсбурге сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович во время выступления перед новым составом Европарламента, сообщает корреспондент.

"Хочу сообщить вам, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и Европейской комиссией (по транзиту газа - ред.) будет в сентябре", - сказал он.

При этом Шефчович заверил, что приложит все усилия для продолжения транзита российского газа через газотранспортную систему Украины.

"Я лично сделаю все возможное, чтобы обеспечить продолжение долгосрочного транзита газа через Украину на следующий длительный период", - заявил вице-президент Еврокомиссии.