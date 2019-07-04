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Четверг, 04.07.2019
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Бюджет Украины за первые пол года сведен с дефицитом

Бюджет Украины за первые пол года сведен с дефицитом
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Госбюджет в первом полугодии сведен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации министерства, доходы госбюджета по сравнению с прошлогодними показателями выросли на 12,9% - до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от росписи.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составила 13 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 81,1 млрд грн, что достаточно для обслуживания и погашения госдолга.

По данным Минфина, Национальный банк Украины за 5 месяцев полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн.

Также отмечается, что во втором полугодии текущего года остаются риски невыполнения доходов из-за более крепкого курса гривни и более низкого объема импорта. В связи с этим правительству нужно приложить все усилия для выполнения своих обязательств, в частности, реализации реформы Государственной фискальной службы путем ее разделения на таможенную и налоговые службы, что будет способствовать снижению уклонения от уплаты налогов и уменьшению контрабанды и, соответственно, более высоким доходам бюджета.

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"Фактический старт большой приватизации будет способствовать поступлению средств для финансирования дефицита бюджета. Выполнение обязательств в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС поможет получить бюджетное финансирование", - добавили в Минфине.

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Госбюджет, Бюджет, Минфин, Госказначейство.
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