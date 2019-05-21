ГФС: В бюджет страны удалось вернуть более 3 млрд грн

Новости Бизнеса: В ГФС отчитались за работу в период с начала года и по апрель включительно, в результате проведенных проверок в бюджет страны вернули почти 3,5 млрд грн.

Как сообщается в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, в результате проверок, которые были проведены с января по апрель текущего года, удалось зафиксировать нарушения в финансовых учреждениях, проведен аудит по документам по соблюдению законодательства в рамках государственного таможенного дела, а также предупредить уклонение от уплаты налогов.

За указанный период сотрудники подразделений провели почти 6 тысяч проверок, среди которых более 4 тысяч - это внеплановый аудит. В ГФС уточняется, что 66 проверок касались финансовых учреждений, результаты которых принесли госбюджету почти 215 миллионов гривен.

В соответствии с решениями суда было проведено 24 документальных проверок с пересчетом средств в бюджет в размере почти 96 миллионов гривен. Еще 300 документальных проверок по соблюдению законодательства по вопросам государственной таможенной службы принесли в госказну почти 293 миллиона гривен.

В целом в результате проведенного аудита подразделениями ГФС в казну страны удалось вернуть 15,4 млрд грн. Из них официально согласовали 5,3 миллиарда. Как подчеркивают в сообщении пресс-службы ведомства, реальное вложение специалистов подразделений аудита составил 3 456 млн грн.