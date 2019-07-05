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Не выплачивают дивиденты: Гройсман поставил ультиматум ряду глав госкомпаний

Не выплачивают дивиденты: Гройсман поставил ультиматум ряду глав госкомпаний
13:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Гройсман пригрозил уволить руководителей госкомпаний, если к следующей среде они не отзовут иски из судов относительно нежелания платить дивиденды в госбюджет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уволить руководителей ряда государственных компаний, если они к следующей среде не отзовут из судов иски относительно нежелания перечислять дивиденды в государственный бюджет.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, предложив Кабмину принять соответствующее протокольное поручение, чтобы направить его в наблюдательные советы госкомпаний.

"Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не собираюсь. Я считаю, что сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и менеджменту компаний, поставить вопрос, что к среде они должны отозвать все иски против государства, потому что государство является их собственником", - сказал он.

"Другого быть не может. Они должны понимать, что они нанятые менеджеры в государственных компаниях, и должны служить государству, а не против государства", - добавил он.

Гройсман: В этом году нам надо отдать треть бюджета на обслуживание и возврат долга

Особое внимание в своем выступлении премьер уделил компании "Нафтогаз Украины", которая в судебном порядке оспорила обязательство компании выплатить государству 90% дивидендов от прибыли за 2018 год.

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Нафтогаз, Дивиденты, Владимир Гройсман, Госкомпании.
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