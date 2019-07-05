Гройсман: В этом году нам надо отдать треть бюджета на обслуживание и возврат долга

Новости Бизнеса: Тем не менее, по словам Гройсмана, долг по отношению к ВВП удалось уменьшить на 20%.

Выполнение принятой в июне правительственной Стратегии управления государственным долгом позволит снизить долю долга к ВВП до менее чем 50% и выйти из зоны риска, когда долг оказывает значительную нагрузку на госбюджет.

Об этом в телеэфире сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"В этом году нам надо отдать треть бюджета - на обслуживание и возврат долга. Нам (правительству - ред.) вообще долгое время оставляли долги и обязательства. Но нам уже удалось уменьшить долг по отношению к ВВП на 20% - с 80 до 59%", - сказал Гройсман.

Он отметил, что перед Украиной стоят непростые испытания. "Но профессиональное управление долгом не представляет угрозы. Наша задача в среднесрочной перспективе - уменьшить долю долга (до уровня - ред.) менее 50%. Так мы выйдем из зоны опасности", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось ранее, 5 июня Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом.

Стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена на постепенное достижение к концу 2022 года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2019 года составил 2,12 трлн грн, или 79,82 млрд долларов. Согласно данным председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина в июне-августе 2019 года Украине нужно будет выплатить 1,8 млрд долларов внешних долгов, в сентябре - 1,7 млрд долларов.