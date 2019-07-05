Скачать
Пятница, 05.07.2019
Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ
Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ и начальника ГСУ СБУ
Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный
Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный
Обнародован рейтинг доходов в Формуле-1
Обнародован рейтинг доходов в Формуле-1
Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия

Гройсман: В этом году нам надо отдать треть бюджета на обслуживание и возврат долга

Гройсман: В этом году нам надо отдать треть бюджета на обслуживание и возврат долга
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Тем не менее, по словам Гройсмана, долг по отношению к ВВП удалось уменьшить на 20%.

Выполнение принятой в июне правительственной Стратегии управления государственным долгом позволит снизить долю долга к ВВП до менее чем 50% и выйти из зоны риска, когда долг оказывает значительную нагрузку на госбюджет.

Об этом в телеэфире сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"В этом году нам надо отдать треть бюджета - на обслуживание и возврат долга. Нам (правительству - ред.) вообще долгое время оставляли долги и обязательства. Но нам уже удалось уменьшить долг по отношению к ВВП на 20% - с 80 до 59%", - сказал Гройсман.

Он отметил, что перед Украиной стоят непростые испытания. "Но профессиональное управление долгом не представляет угрозы. Наша задача в среднесрочной перспективе - уменьшить долю долга (до уровня - ред.) менее 50%. Так мы выйдем из зоны опасности", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось ранее, 5 июня Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом.

Дефицит торгового баланса продолжит увеличиваться: прогноз Кабмина

Стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена на постепенное достижение к концу 2022 года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2019 года составил 2,12 трлн грн, или 79,82 млрд долларов. Согласно данным председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина в июне-августе 2019 года Украине нужно будет выплатить 1,8 млрд долларов внешних долгов, в сентябре - 1,7 млрд долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госдолг, ВВП, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
03 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 июля: Клюев&amp;Шарий отстранены, закон о люстрации, &quot;Слуга народа&quot; о Донбассе
Итоги 4 июля: Клюев, Шарий и люстрация
Погода на выходные: где ждать дождей
Погода на выходные: где ждать дождей
Выборы в Раду: спецучастков для военных не будет
Выборы в Раду: спецучастков для военных не будет
Рецепт дня: торт без выпечки, из пряников, бананов и сметаны
Рецепт дня: торт без выпечки, из пряников, бананов и сметаны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь