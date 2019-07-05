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Nord Stream обязали выплатить дивиденты по иску "Нафтогаза"

Nord Stream обязали выплатить дивиденты по иску "Нафтогаза"
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Английский суд заморозил $145 миллионов дивидендов проекта Nord Stream.

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз України" обязал российский Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долл. с причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

Об этом сообщает в пятницу, 5 июля, департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

"Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить "Нафтогазу". Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте Английский коммерческий суд обременил Газпром дополнительными обязательствами относительно несокрытия и невыведения своих активов с юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал Газпром предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долл. на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

"Нафтогаз": Подготовка к прекращению Россией транзита газа оказалась под угрозой

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и Газпромом на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

Кроме того, в Нидерландах продолжается процесс относительно активов Газпрома, которые были "заморожены" по требованию "Нафтогаза" в рамках меры пресечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно транзитного контракта с Газпромом. По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации на сумму 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом объемов газа для транзита.

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Газпром, Нафтогаз, Северный поток, Nord Stream, Высокий суд Англии.
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