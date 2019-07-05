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Стратегия развития местных дорог продлена до 2024 года

Стратегия развития местных дорог продлена до 2024 года
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Правительство утвердило программу развития дорог местного значения до 2024 года.

Правительство утвердило программу по строительству дорог территориального значения на 2020-2024 годы.

Об этом на заседании правительства сказал исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает корреспондент.

"Сегодня я представляю дополнительную стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 годы, которая станет логичным дополнением стратегии 2018-2020 годов. Территориальные дороги составляют почти половину дорог местного значения - более 46%. Это 22 тыс. км дорог. Большинство этих дорог построены в 70-х годах прошлого века - и с тех пор их ремонты не проводились", - рассказал Новак.

Он отметил, что для строительства таких дорог будет применена новая технология с использованием бетона и промышленных отходов - это потребует изменений в ГСН. Там, где ситуация позволяет, будет выполнен текущий ремонт - это около 15% дорог территориального значения.

"Мы подготовили второй этап децентрализации - закон о передаче Т-дорог на баланс местных органов власти. Но мы хотим передавать не проблему, а дороги в надлежащем состоянии", - добавил Новак.

Правительство увеличит объем финансирования ремонта дорог

Премьер-министр Гройсман добавил: "Мы с весны 2017 года начали восстанавливать дороги между областными центрами, чтобы совместить за 5 лет все областные центры страны. Мы эту программу выполняем, увеличиваем финансирование. Еще несколько лет - и это задание будет выполнено. Вместе с тем, у нас есть еще одно важное задание - дороги между райцентрами, дороги местного значения. Они в ужасном состоянии, не ремонтировались несколько десятилетий".

Он напомнил, что в течение 2017-2018 годов построено 6800 км дорог.

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Правительство, Дороги, Кабмин, Ремонт дорог, Строительство дорог, ГСН, Славомир Новак.
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