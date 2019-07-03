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Правительство увеличит объем финансирования ремонта дорог

Правительство увеличит объем финансирования ремонта дорог
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В правительстве назвали сумму на дороги в бюджете на следующий год.

Кабинет министров Украины при формировании проекта Государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с реконструкцией участка трассы М-06 "Киев - Чоп", сообщили в пресс-службе правительства.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.

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Все по теме:

Дороги, Укравтодор, Ремонт дорог, Владимир Гройсман, Дорожные работы, Бюджет-2020.
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