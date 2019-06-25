Скачать
Вторник, 25.06.2019
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
Зеленский едет в Канаду
Зеленский едет в Канаду
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Европейских играх-2019
Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини
Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини

Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше

Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше
21:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Польше на меньший километраж дорог выделяется в разы больше средств, чем в Украине.

Чтобы получить в пятилетней перспективе хорошие дороги, Украина должна тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн.

Об этом заявил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак во время рабочей поездки в Запорожье, сообщает корреспондент.

"Когда спрашивают, когда мы получим такие дороги, как в Польше, то я говорю: сеть дорог государственного значения в Польше 19 тысяч километров, а в Украине - 50 тысяч километров. В Польше на строительство и ремонт дорог государственного значения за год выделяется 150 миллиардов гривень, а в Украине - 30 (миллиардов гривень - ред.). Для того, чтобы получить хороший результат в следующие 5 лет, нам необходимо порядка 100-120 млрд гривень в год", - сказал Новак.

"Укравтодор" намерен возложить на местные власти ответственность за дороги

Вместе с тем, он подчеркнул, что за последний год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.

План по ямочному ремонту дорог в Украине выполнен лишь наполовину

"Когда я пришел (на пост - ред.), у меня было 4 проблемные области: Луганская, Николаевская, Запорожская и Донецкая. Слава Богу, сейчас в Запорожской области проблем нет", - сказал Новак, добавив, что в других трех областях "есть вопросы" к местным автодорам, качеству и темпам работ, которыми он не очень доволен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дороги, Дорога, Укравтодор, Славомир Новак, Государственное агенство автомобильных дорог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Согласно общенациональному опросу, в Раду проходят 5 партий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захваченные украинские корабли переместили из порта в оккупированном Крыму
Украинские корабли пропали из порта в оккупированном Крыму
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
НБУ: Купюра номиналом 1 тысяча не повлияет на инфляцию
&quot;Нафтогаз&quot; может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
"Нафтогаз" может получить кредит от ЕБРР для закупки газа
Новая ведущая 10 сезона шоу &quot;Х-фактор&quot;: кто заменит Оксану Марченко
Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь