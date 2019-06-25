Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше

Новости Бизнеса: В Польше на меньший километраж дорог выделяется в разы больше средств, чем в Украине.

Чтобы получить в пятилетней перспективе хорошие дороги, Украина должна тратить на дорожное строительство ежегодно 100-120 млрд грн.

Об этом заявил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак во время рабочей поездки в Запорожье, сообщает корреспондент.

"Когда спрашивают, когда мы получим такие дороги, как в Польше, то я говорю: сеть дорог государственного значения в Польше 19 тысяч километров, а в Украине - 50 тысяч километров. В Польше на строительство и ремонт дорог государственного значения за год выделяется 150 миллиардов гривень, а в Украине - 30 (миллиардов гривень - ред.). Для того, чтобы получить хороший результат в следующие 5 лет, нам необходимо порядка 100-120 млрд гривень в год", - сказал Новак.

Вместе с тем, он подчеркнул, что за последний год-полтора ситуация в дорожной сфере в Украине значительно улучшилась.

"Когда я пришел (на пост - ред.), у меня было 4 проблемные области: Луганская, Николаевская, Запорожская и Донецкая. Слава Богу, сейчас в Запорожской области проблем нет", - сказал Новак, добавив, что в других трех областях "есть вопросы" к местным автодорам, качеству и темпам работ, которыми он не очень доволен.