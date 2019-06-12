Скачать
Среда, 12.06.2019
В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка
В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка
У Зеленского заявили, что о высоких тарифах Зеленский шутил, но снизить не обещал
Герус: Зеленский не обещал снизить тарифы
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Луиш Каштру - главный тренер Шахтера
Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели
Деми Роуз потеряла близкого человека: умерла мама модели

План по ямочному ремонту дорог в Украине выполнен лишь наполовину

План по ямочному ремонту дорог в Украине выполнен лишь наполовину
16:40 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Ямочный ремонт по состоянию на июнь 2019 года прошло около 3 млн кв.м украинских дорог.

"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту, ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров украинских дорог, однако на дороги территориального значения денег не хватает.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак в ходе заседания Кабинета министров 12 июня.

Он напомним, что в этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн.

"В соответствии с нашей информацией, общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", - сказал Новак.

Он также сообщил, что правительство может дополнительно выделить еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. Эти средства будут направлены в первую очередь на ремонт трасс М-05 и части М-06.

"Укравтодор" намерен возложить на местные власти ответственность за дороги

"Ждем одобрения этого решения правительством", - отметил Новак.

Он также сообщил, что на сегодняшний день проезд по всем дорогам "М" и "Н" обеспечен.

"Остаются дороги территориального значения. И, откровенно говоря, на дороги территориального значения имеющихся средств будет недостаточно", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

Как сообщалось, "Укравтодор" разработал национальную программу восстановления дорог территориального значения "Т-бетон" с ежегодным финансированием в размере 10 млрд грн, в которой предлагает ремонтировать такие дороги по технологии укатываемого бетона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дороги, Укравтодор, Ямочный ремонт, Славомир Новак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
05 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Правительство уволило замминистра здравоохранения Стефанишину
Кабмин уволил замминистра здравоохранения
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины
Пластичная Злата Огневич поразила растяжкой балерины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь