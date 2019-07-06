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Запуск рынка электроэнергии не повысил цены для потребителей

Запуск рынка электроэнергии не повысил цены для потребителей
11:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: В Правительстве констатируют успех запуска рынка электроэнергии без повышения цен на электричество.

Новый рынок электроэнергии успешно функционирует. Цена на электроэнергию не выросла. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля, передает УНН.

"Я подтверждаю и отмечаю то, что не может быть ни одного роста цен для коммерческих потребителей, кроме того, которое определенно НКРЭКУ. И мы все решения Правительства по этому поводу приняли. И стал функционировать рынок. И цена не поднялась. А я знаю от многих коммерческих потребителей, по что цена по многим позициям даже упала", — заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Вице-премьер Кистион сообщил об успешном запуске рынка электроенергии в Украине

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, внедрен 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии". В соответствии с законом, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Внедрение рынка является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, Энергорынок, Владимир Гройсман, Рынок электроэнергии.
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