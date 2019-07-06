Зеленский обратится к Трампу за помощью в вопросе "Nord Stream-2"

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский убежден, что только Дональд Трамп может повлиять на строительство "Северного потока-2".

Президента США Дональд Трамп - пока единственный политик, который поможет Украине справиться с проблемой строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов, передает корреспондент УНН.

"Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Что мы можем сделать?.. Госпожа Меркель, господин Макрон, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока", так как на них влияет очень сильно их локальный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен решит этот вопрос в сторону Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, все европейские страны, кроме Дании, поддерживают проект строительства "Северного потока-2", впрочем глава украинского государства будет поднимать этот вопрос во время встреч с лидерами стран-участниц ЕС - в частности с президентом Польши Анджеем Дудой в сентябре.

Добавим, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в конце июня обсудил в Вашингтоне предстоящую встречу Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.