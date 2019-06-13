Скачать
Четверг, 13.06.2019
Выборы в Раду: партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандидата
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Климкин вел переговоры с лидером партии "Голос" Вакарчуком
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Гвоздик может провести объединительный бой с россиянином
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

В Германии отреагировали на слова Трампа о санкциях против "Северного потока 2"

В Германии отреагировали на слова Трампа о санкциях против "Северного потока 2"
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию.

ФРГ знает об угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", однако не собирается менять свою позицию по данному проекту, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку 2" была изложена много раз и не изменилась", - цитирует Зайберта агентство.

В свою очередь в министерстве экономики и энергетики ФРГ отметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

США в течение 90 дней могут отменить визы для поляков

Bloomberg напоминает, что накануне Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства этого газопровода.

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Санкции, Дональд Трамп, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Ющенко обратился к Луценко с просьбой вмешаться в дело о Межигорье
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
Зеленский пригласил Токаева в Украину
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Влад Яма похвастался стальными мышцами: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь