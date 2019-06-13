США в течение 90 дней могут отменить визы для поляков

Новости мира: Дональд Трамп готов принять Польшу в Программу безвизового движения в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп, после официального визита в Польшу заявил о «достаточно быстром» отмене виз для граждан Польши. Об этом сообщает «Польское радио».

Глава Белого дома на пресс-конференции в США выразил надежду, что Польша присоединиться к Программе безвизового движения США, отметив, что стране необходимо выполнить ряд реформ для достижения цели.

Отвечая на вопрос о сроках отмены виз для поляков Трамп заявил, что это "может «произойти достаточно быстро». По его словам, Польша является одной из стран, которую США хотели бы видеть среди участников Программы безвизового движения, а решение будет приниматься в течение 90 дней.

Президент Польше Анджей Дуда оптимистично настроен в решении визового вопроса, выразив надежду, что администрация США «серьезно и комплексно» отнесется к этой проблеме. Дуда надеется, что присоединение произойдет до конца следующего года, когда закончится каденция президента Трампа.