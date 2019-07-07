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Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ

Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
19:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Гройсман заверил. что цена на газ для населения осенью подниматься не будет.

Цена на газ для населения осенью подниматься не будет, обещает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас (газа в газохранилищах - Ред.) сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", – сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.

Гройсман: Некоторые дороги не ремонтировали с 70-х годов

Он пообещал, что будет делать все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".

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Газ, Цена на газ, Владимир Гройсман.
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