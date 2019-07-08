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Украина снижает объемы производства автотранспорта

Украина снижает объемы производства автотранспорта
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Производство автотранспорта в Украине в январе-июне снизилось на четверть - до 2,95 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось на 24% - до 2949 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, за шесть месяцев этого года было собрано 2532 легковых автомобиля, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 21 единицу, что на 81% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-июне 2019 года увеличилось на 1 единицу по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 396 штук.

В июне на украинских заводах было произведено 559 единиц автотранспортной техники, что на 17% меньше, чем годом ранее.

В Украине резко упало автопроизводство

Легковое подразделение национального автопрома продемонстрировало в июне падение на 15% относительно своего результата годичной давности - до 504 единиц.

При этом вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии «Еврокар».

Автобусное производство в Украине в прошлом месяце сократилось на 29% - до 55 штук.

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Авто, Укравтопром, Автотранспорт, Производство авто.
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