Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"

Новости Бизнеса: Зеленский утвердил план действий по улучшению качества интернета в сельской местности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук сообщил на брифинге в Киеве.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое, чтобы в селах и маленьких городах, на дорогах, значительно лучшим стал мобильный интернет", - сказал он.

Гончарук заверил, что для команды президента главным является "принцип цифровизации".

Кроме того, он отметил, что для эффективной борьбы с контрабандой нужно внедрять новейшие технологии.

"Для того чтобы действительно качественно урегулировать отношения в нашей стране, нам нужны новые технологии, нам нужна "цифра", для этого нам нужен интернет на всей территории Украины, насколько вообще это возможно. Я сейчас не говорю о горных районах, где никто не живет, но вся необходимая база связи должна быть обеспечена", - отметил Гончарук.