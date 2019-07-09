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Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"

Гончарук: Украине нужны новые технологии, нам нужна "цифра"
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Зеленский утвердил план действий по улучшению качества интернета в сельской местности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении плана действий по улучшению качества мобильного интернета в сельской местности.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук сообщил на брифинге в Киеве.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое, чтобы в селах и маленьких городах, на дорогах, значительно лучшим стал мобильный интернет", - сказал он.

Гончарук заверил, что для команды президента главным является "принцип цифровизации".

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Кроме того, он отметил, что для эффективной борьбы с контрабандой нужно внедрять новейшие технологии.

"Для того чтобы действительно качественно урегулировать отношения в нашей стране, нам нужны новые технологии, нам нужна "цифра", для этого нам нужен интернет на всей территории Украины, насколько вообще это возможно. Я сейчас не говорю о горных районах, где никто не живет, но вся необходимая база связи должна быть обеспечена", - отметил Гончарук.

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Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Цифровизация, Интернет в селах.
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