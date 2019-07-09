Скачать
Вторник, 09.07.2019
ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными
ОБСЕ признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными
Климпуш-Цинцадзе прокомментировала cоглашения, подписанные на саммите "Украина-ЕС"
Климпуш-Цинцадзе об итогах саммита "Украина-ЕС"
Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура квалификации
Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура квалификации
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото
Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали новое яркое фото

Зеленский призвал врио ГФС принять жесткие меры против руководителей таможен

Зеленский призвал врио ГФС принять жесткие меры против руководителей таможен
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен, сообщил замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

"С этой проблемой (контрабанды - Ред.) можно бороться, в первую очередь, через смену кадров. Если в области есть системная контрабанда, это невозможно без руководства области. Президент призвал господина Власова принять жесткие решения по руководителям (таможен - Ред.) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - сказал Гончарук.

Эти области являются центром контрабанды на западной Украины, подчеркнул он.

Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему

"Это не последние жесткие кадровые решения, но это очень четкий сигнал о том, что нужно играть по правилам", - сказал Гончарук.

Накануне Зеленский выразил недовольство деятельностью руководителей четырех таможен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, ГФС, Александр Власов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
02 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
03 Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
04 Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля: гривна продолжает укреплятся
Официальный курс валют от НБУ на 9 июля
В Кремле сожалеют об отмене скандального телемоста
Кремль сожалеет об отмене "телемоста"
Скандал с британским посолом в США: реакция Мэй
Скандал с британским посолом в США: реакция Мэй
Герцогиня Сассекская получила престижное предложение от журнала Vogue
Герцогиня Сассекская получила престижное предложение от журнала Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь